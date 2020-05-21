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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19236
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Химмельфарт. Профайл

Переведи на русский язык... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на русский язык..


"Праздник вознесения Христа"
поездка на небо Христа.
так еще можно.

[Исправлено: alex_60, 21.05.2020 - 12:51]
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1288
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.05.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19236
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, бутылки, с самогоном,
и трёх стаканов... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне кажется, бутылки, с самогоном, и трёх стаканов..


сразу видно, знаток с опытом.
все еще раздумывают,рассматривают варианты,
соль там,горчица..
а у него ответ уже готов.

[Исправлено: alex_60, 21.05.2020 - 14:44]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19236
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сразу видно, знаток с опытом.

Алекс, опыт - не пропьёшьЦитата:
alex_60:
соль там,горчица..

Какая соль, горчица к - селёдке?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Какая соль, горчица к - селёдке?.


есть такие рецепты, селедка с горчицей.
соль к картошке.
для тех кто из троих селедку не ест.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19236
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
селедку не ест.

Алекс, ты пробовал банан,
с горчицей? Если нет,
попробуй... :lol: :oops:
Я пробовал, но горчица должна
быть - сильно острой... :lol: :oops: :-P
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9434
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.05.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слишком просто и скучно если это будет верный ответ.)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19236
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Слишком просто и скучно если это будет верный ответ.)

Спроси у Козлова, он правильный ответ - знает... :lol: ;-)
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