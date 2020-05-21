NG.kz Украсить двор, в котором я живу



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 38905

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:01 Как выглядит типичный костанайский двор, которому уже за 35? Зачастую серо и уныло: старые полусухие деревья, заросли кустарника на затоптанной в камень земле, покореженные лавочки и металлоконструкции на детской площадке, остатки заборчика, разбитые бордюры и асфальт после очередных раскопок коммунальщиков. Знакомо? Это все ждало и мой двор, если бы созерцание надвигающейся разрухи и возмущение бездействием городских властей и ПКСК еще 10 лет назад не сменились на тяжелую работу энтузиастов. Зато теперь, кроме восхищения удивленных прохожих, мой двор трижды получил звание «Лучший двор Костаная» и саженец ели в придачу.

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