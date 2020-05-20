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≡ «Стройте в другом месте!» - против общежития для студентов-медиков в центре Костаная выступили жители ближних домов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Стройте в другом месте!» - против общежития для студентов-медиков в центре Костаная выступили жители ближних домов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38905
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители домов № 183 по ул. Баймагамбетова и № 96 по ул. Гоголя собрались на стройплощадке, пригласив на встречу представителей акимата Костаная, управления здравоохранения и журналистов. Требования у них - разные.
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§ Victor Yang
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12706
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.05.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Студенты медицинского колледжа ставят свои машины во дворе, перекрывают проход к мусорным бакам, также они сорят, шумят и слушают громкую музыку! - возмущается Жанна ШАЛАБАЕВА.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38691?1589986886

А жители, б..., этого не делают!
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§ Серый волк
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
Серый волк


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Сообщений: 11224
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё немного о личностях и подонках в истории города.
Конец шестидесятых в городе.
Резкий рост населения.
Поколение бэйби бумеров.
Новые промышленные гиганты вырастают в городе.
Промзоны разрастаются. Только прошло успешное освоение Целины.
Ремзаводы, комбинаты, детсады строятся пачками.
Где-то в центре прохлопали в планировании, что нужно очень много медперсонала в расширяющихся и новых строящихся больницах для в разы увеличевшегося населения области.
Область самая растущая в стране! Новые квартиры встречают жителей!
Только в 1966 году область торжественно прогремела на всю страну с Орденом Ленина!
На подходе уже второй Орден Ленина для области, который вручат в 1970 году.
Кустанайцам завидуют глядя на репортажи в Правде.

А проблема медработников забытая в генплане остро стоит.

А теперь кто помнит это здание медучилища без облицовки с стенами из силикатного кирпича? Оно в точности копирует жилое пятиэтажное здание напротив на Баймагамбетова.
И построено точно в линиях застройки для жилого дома!
Вот есть такое по множеству ещё фактов, что в те годы просто взяли и вместо жилого одного жилого дома быстро решили эту проблему и за считанные месяцы дали городу необходимое.
Хотя могли получить наверное по шапке. Но они сделали нужное, медучилище вселилось, с общагой на верхних этажах этой же самой внешне типовой пятиэтажки. И попробуй выгони! И Бородину, все знают кроме приезжих где его дом был, не проблема была, что студенты под его окнами кроссы бегали и спортом занимались.
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§ Серый волк
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
Серый волк


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Сообщений: 11224
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжаем о подлецах и людях.
А потом появляется демиденКО (с маленькой буквы) И застраивает часть площадки во дворе Медучилища.
Лишая и возможности построить учебный корпус на Гоголя рядом и студентов занятий спортом и даже выхода на свежий воздух.
Студенты теперь чтоб не попасть во двор жителей уплотнительной застройки могут выйти на тротуар становящейся все более автомобильной ул Баймагамбетова.

Негодяю во власти нужно было всего только показать, что он план уплотнения выполняет!!! Ради этого воткнуты две однотипные панельные девятиэтажки во двор Драмтеатра и во двор Медучилища.
А плевать ему на жителей, он приезжий, хочет выжать область до нитки и уехать на повышение!
До появление во власти грабителей вандалов пустивших под откос предприятия, разгромивших всё работающее в городе, кравших детсады у детей, продававших их здания жуликам под фирмы и для жилья и просто разбиравшим детсады на кирпичи было ещё далеко!
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§ Coopidon
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.05.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завидуют окрестным жителям.
Не пойму, чего возмущаются?
Женское общежитие во дворе, под окнами, этож, просто счастье, какое-то!
Романсы и серенады под окнами. С ночи до утра.
Горячие финские поклонники, на месредесах, вольвах и девятках с российскими номерами.
Куча орущих родственников, ежедневно приезжающих к проживающим. И привозящим им ляжки самки конины, комыс и денег.
Ляпота!
Выходит местный житель на балкон, и видя эдакую красотень и благолепие, от счастья, тут же убегает, плотно закрывая дверь, обратно к себе в квартиру.
8-)
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§ Гога
«Стройте в другом месте!» - против общежития для студентов-медиков в центре Костаная выступили жители ближних домов
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

----Привет!! Зачем ?? Им ничего не понять. У них другие понятия.Не трать на них время и силы.
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§ arman_kst
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Кунае постройте, места много
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§ abaika95
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3963
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.05.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В Кунае постройте, места много/




Да! А "медуху" на КСК перенесите)
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§ peshexod
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 21.05.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если построят, то через пару лет снова вернуться к этому вопросу, спортзала нет, а теперь и площадки спортивной не будет.
И тогда куда это хозяйство?
Продать в частные руки?
И всё это под флагом поручения Елбасы
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