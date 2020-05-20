Coopidon Re: Участки улиц Мауленова и Дощанова перекрыли в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 605

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:21 Бесконечно долго можно смотреть на текущую воду, горящий огонь и на ремонт на улице Мауленова.

На моей памяти, каждые 2-3 года её капитально ремонтируют. Каждый раз тщательно, основательно и, что называется- на века. И, так каждые 2-3 года.

Используя новейшие и ультра современные технологии.

Видимо в реальностях чиновников, на веках это и есть 2-3 года.

Помнится даже один из чиновников от акимата, объяснял акиму, что мол, вот с советских времён асфальт ремонт не видел, а мы вот-ремонтируем.



