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§ NG.kz
Украсить двор, в котором я живу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38905
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выглядит типичный костанайский двор, которому уже за 35? Зачастую серо и уныло: старые полусухие деревья, заросли кустарника на затоптанной в камень земле, покореженные лавочки и металлоконструкции на детской площадке, остатки заборчика, разбитые бордюры и асфальт после очередных раскопок коммунальщиков. Знакомо? Это все ждало и мой двор, если бы созерцание надвигающейся разрухи и возмущение бездействием городских властей и ПКСК еще 10 лет назад не сменились на тяжелую работу энтузиастов. Зато теперь, кроме восхищения удивленных прохожих, мой двор трижды получил звание «Лучший двор Костаная» и саженец ели в придачу.
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§ Гога
Re: Украсить двор, в котором я живу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супер !!!
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§ abaika95
Re: Украсить двор, в котором я живу
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3963
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.05.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клумбы,фигурки это все конечно красиво для бабушек и дачников) а детской площадки что -то не вижу,она есть там?
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§ юля елиссева
Re: Украсить двор, в котором я живу
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1565
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 21.05.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умничка, Юджин!
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§ maxsaf
Re: Украсить двор, в котором я живу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6679
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенек с улиткой, растения на заднем плане прямо из пенька растут, или мне показалось? Пару лет назад я в двух пеньках бензопилой выпилил углубления и мы прямо в пенек посадил фиалки, прикольно смотрелось
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* Yorik
Украсить двор, в котором я живу
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 21.05.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Евгений, жму руку! Вижу ваш двор круглый год, когда заезжаю внести оплату - у нас один ПКСК, с конторой в твоём доме. Как показывает практика - заразителен всё-таки не только дурной пример, но и хороший. У нас во дворе пару-тройку лет назад только мы участок возле подъезда засаживали-украшали, а в этом году уже почти все подъезды подключились, все цветами засажено... Будешь в 8 мкр. - заглядывай, двор дома №2 ;-)
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