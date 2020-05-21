Цитата: Такого же размера арена и в существующем Дворце спорта, но мест для болельщиков будет в 2,5 раза больше

И вроде жалуются, что не хватает в нём места для конькобежцев. Может стоило побольше построить?



Цитата: Чешско-словацкая компания «Н+Н Техника»

Возможно, даже летом будет работать новый Ледовый



Цитата: трехэтажного комплекса Therma Park, который примкнет к действующему ТРЦ Kostanay Plaza



К здоровенному полупустому ТРЦ пристроить ещё один в 3 этажа? Как по мне, зря, нужно было строить в другом районе города, например, на набережной КЖБИ в районе Тобола. Но может я ничего не понимаю. А сама идея круглогодичного бассейна на открытом воздухе - отлично.