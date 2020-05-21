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§ NG.kz
В Казахстане разрешили временную регистрацию ввезённых из Армении автомобилей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38905
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление касается авто, ввезённых в Казахстан до 1 февраля 2020 года. Министерствам финансов, индустрии и инфраструктурного развития РК поручено обеспечить возможность уплаты налоговых обязательств и прохождения обязательного техосмотра собственникам зарегистрированных транспортных средств.
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане разрешили временную регистрацию ввезённых из...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3772
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя было сразу пойти на встречу водителям, без скандирования- аким выходи! Так сказать , по людски
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§ abaika95
Re: В Казахстане разрешили временную регистрацию ввезённых из...
abaika95


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Сообщений: 3963
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.05.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нельзя было сразу пойти на встречу водителям, без скандирования- аким выходи!



Оооо Сайлау это ещё не конец мне кажеться) найдут и тут в чем возмутиться)))
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§ директор пляжа
Re: В Казахстане разрешили временную регистрацию ввезённых из...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.05.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
создали прецедент с матерями, теперь с перекупами. Теперь видимо каждый раз будет нытье "аким-выходи". сначала не думают о людях, потом говорят что не дадим ниче, а теперь под шумок мол - можно. мдэ
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§ Yorik
Re: В Казахстане разрешили временную регистрацию ввезённых из...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 21.05.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В замечательной стране живём, "закон что дышло" :-)
Значит, раз таможенные пошлины и утильсбор можно отменить и не платить - можно требовать вычесть эти суммы, которые уже включены в стоимость новых авто в салонах? Иначе где равенство всех перед законом? Если для скидки в 20-30% нужно перед акиматом крикнуть "аким, выходи!" - я готов, не вопрос 8-)
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§ stratosfera_Z
Re: В Казахстане разрешили временную регистрацию ввезённых из...
stratosfera_Z


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Сообщений: 8
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 21.05.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто вам сказал, что пошлины и утильсбор отменили? Это всего лишь временная регистрация. Сейчас люди сдадут техпаспорт и номер, взамен получат не пойми что. Когда все на радостях это сделают, уже государство будет условие диктовать. Никто и ничто у нас не забудут, особенно когда это касается налогов. Тем более с исхудавшим бюджетом, деньги ой как нужны
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§ Сабыр
Re: В Казахстане разрешили временную регистрацию ввезённых из...
Сабыр


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Сообщений: 363
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так а разве эта временная была запрещена?? Правильно, пока времянка,а потом утиль сбор и растаможка и то только для левого руля. Так-что никаких послаблений и отмен.
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