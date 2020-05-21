stratosfera_Z Re: В Казахстане разрешили временную регистрацию ввезённых из... #5





(Пользователи) Сообщений: 8

Регистрация: 13.02.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:55 Кто вам сказал, что пошлины и утильсбор отменили? Это всего лишь временная регистрация. Сейчас люди сдадут техпаспорт и номер, взамен получат не пойми что. Когда все на радостях это сделают, уже государство будет условие диктовать. Никто и ничто у нас не забудут, особенно когда это касается налогов. Тем более с исхудавшим бюджетом, деньги ой как нужны