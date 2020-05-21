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§ NG.kz
Почти бефстроганов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38905
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня это блюдо дважды ностальгическое. Несколько лет назад, собираясь в Ригу, я кое-что читала про латышскую кухню. Готовилась получать удовольствие. Кухня меня не обманула. А в последний день поездки, разгуливая по Рижскому рынку, в маленьком кафе я на дорожку подзаправилась блюдом простым, очень сытным и вкусным. Записала, что называется «курземес строгановс».
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§ юля елиссева
Re: Почти бефстроганов
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1565
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 21.05.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мясо, соленый огурец... практически азу по-татарски, только в азу сметаны не добавляют. Хороший рецепт, надо приготовить.
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