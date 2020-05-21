NG.kz Почти бефстроганов



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:47 Для меня это блюдо дважды ностальгическое. Несколько лет назад, собираясь в Ригу, я кое-что читала про латышскую кухню. Готовилась получать удовольствие. Кухня меня не обманула. А в последний день поездки, разгуливая по Рижскому рынку, в маленьком кафе я на дорожку подзаправилась блюдом простым, очень сытным и вкусным. Записала, что называется «курземес строгановс».

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