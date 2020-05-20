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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4736
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.05.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну здесь ты ниже плинтуса опустился.
Типа юмор ПТУшного.

[Исправлено: Gljuk, 20.05.2020 - 22:44]
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.05.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Цитата:
maxsaf:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Чего вы оба от меня хотите? ))
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
ты ниже плинтуса опустился.

---
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
ты ниже плинтуса опустился

----Он , однако , и потолочный есть.Вопрос ----докуда опустился :-o :oops:
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну здесь ты ниже плинтуса опустился. Типа юмор ПТУшного. [Исправлено: Gljuk, 20.05.2020 - 22:44]

---Макс , заметь - кем исправлено ?? И теперь подумай - почему не автор исправил , а ...??
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Макс , заметь - кем исправлено ?? И теперь подумай - почему не автор исправил , а ...??

Да как-то пофиг))
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 06:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да как-то пофиг))


Человек может уехать из деревни,
А вот деревня из человека-никогда. (с)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Человек может уехать из деревни,

А это плохо? Вам не нравятся деревни? Жить в деревне позорно? Я просто хочу понять чем вы меня пытаетесь пристыдить таким образом?
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А вот деревня из человека-никогда. (с)

Пардоньте, не заметил знак копирайта - то бишь мысля не ваша, а спернутая у кого-то )))
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
деревни?

Цитата:
maxsaf:
позорно?

Цитата:
maxsaf:
плохо?

Цитата:
maxsaf:
образом?


опять вопросы,вопросы.
четыре вопроса в двух строчках.
ответа не будет, сами думайте.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6676
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вам заняться нечем. Не вопрос, утверждение.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
утренняя кофе-пауза на работе.
читка новостей, прессы, сми..
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