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§ NG.kz
Фактурный, с терма-изюминкой...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38903
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2020 году Костанай активно займется своим преображением. Упор будет сделан на имидж веселого «спортика» - любителя хорошо отдохнуть и прокатиться с ветерком. В пользу этого образа говорят планы по строительству сразу четырех спортивных объектов: Ледового дворца, лыжной базы, олимпийского бассейна, триатлон-парка. А еще возведение Therma Park с оздоровительными бассейнами под открытым небом, который впишется в торгово-развлекательный центр. Подобного комплекса в Казахстане, по заверениям местных властей, еще не было. Тон городской инфраструктуре будут задавать новый Корейский мост и здание аэровокзала.


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§ Гога
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото №3 - шикарно , но только где столько деревьев взяли??
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§ Гога
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочел с удовольствием , как ненаучную фантастику.
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§ arman_kst
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переход надо было с 2 сторон входы делать, вообще не удобно.
Терминал - 2 рукава сделать, чтобы не выходить на холод с самолета.
Мост - где прямая улица? Писали же что будет прямая улица
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§ alex_60
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Площадь существующего здания ТРЦ - 33 000 кв. м, Второе здание ТРЦ будет площадью 68 000 кв. м. С действующим зданием его соединит переход. Общая площадь всего комплекса после завершения работ составит 101 000 кв. м.//

конечно владельцы расчеты вели, это понятно. окупаемость ,прибыль.
но не много ли для Костаная таких торговых площадей.
сказать что действующая плаза уже исчерпала себя, я бы не сказал.


///Изюминками Therma Park застройщики называют бассейн с морской водой на первом этаже и два бассейна с термальной на третьем. Последние будут располагаться под открытым небом и работать даже зимой. - Температура термальной воды в обоих бассейнах будет держаться на уровне 30 градусов, По периметру предусмотрено ограждение, в сильные морозы открытую площадку будем накрывать пленкой.//

красота,что сказать.на макете .
поживем -увидим.
как будет в реальности.
что то говорит о том что крышу построят потом над третим этажом.
и бассейнов там не будет.
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§ Горожанин_kst
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1558
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.05.20 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё это не актуально. Владельцы сетевых маркетов, тех что привычно базируются в крупных ТРЦ, срочно пересматривают стратегию на ближайшие год-два. Им жизненно необходимо найти обособленныеплощади, самостоятельные площадки в проходных местах. В расчёт берётся неизбежная угроза закрытия крупных ТРЦ осенью, при условии, что их вообще откроют хотя бы к началу лета.
Так что владельцам ТРЦ придётся туго.
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* yudjin
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6604
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.20 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Переход в микрорайоне Юбилейный должны были сдать

ох и нах..вертили... подороже побагачэ...
Чтобы 20 метров улица по прямой перейти, человек разного возраста физического состояния должен в 3 раза длиннее проделать путь с препятствиями.
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§ ACROS
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.05.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
владельцам ТРЦ придётся туго


Пусть скидывают арендную плату и переделывают под торговлю продуктами и средствами гигиены: их по любому и при любом раскладе НЕ ЗАКРОЮТ.
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