alex_60 Re: Фактурный, с терма-изюминкой... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8337

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:53 //Площадь существующего здания ТРЦ - 33 000 кв. м, Второе здание ТРЦ будет площадью 68 000 кв. м. С действующим зданием его соединит переход. Общая площадь всего комплекса после завершения работ составит 101 000 кв. м.//



конечно владельцы расчеты вели, это понятно. окупаемость ,прибыль.

но не много ли для Костаная таких торговых площадей.

сказать что действующая плаза уже исчерпала себя, я бы не сказал.





///Изюминками Therma Park застройщики называют бассейн с морской водой на первом этаже и два бассейна с термальной на третьем. Последние будут располагаться под открытым небом и работать даже зимой. - Температура термальной воды в обоих бассейнах будет держаться на уровне 30 градусов, По периметру предусмотрено ограждение, в сильные морозы открытую площадку будем накрывать пленкой.//



красота,что сказать.на макете .

поживем -увидим.

как будет в реальности.

что то говорит о том что крышу построят потом над третим этажом.

и бассейнов там не будет.