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§ NG.kz
Механизмы поддержки: со скрипом или без?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38903
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году из-за пандемии коронавируса и сопутствующих глобальных ограничительных мер, повлиявших на бизнес, сельское хозяйство стало одной из главных надежд и опор казахстанской экономики. Государство в лице МСХ РК и ведомственных институтов развития заявляло о пакете обновленных поддерживающих мер, частично приуроченных к посевной. Удалось ли ими воспользоваться, «НГ» выясняла у опытных аграриев.
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§ ACROS
Re: Механизмы поддержки: со скрипом или без?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.05.20 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //Нам очень хотелось узнать, как сработал механизм, но.//

Все интервьюрируемые - это все "северяне" и руководители относительно "средних" и "стоящих" на ногах хозяйств, имеющих пашню с высоким бонитетом и всегда получающие среднегодовую норму осадков, и в прошлом году у них был всего лишь относительный "неурожай"; нужно опросить "южных" глав к/х, где в прошлом году была реальная засуха и реальную картину с выдачей кредитов и так называемой помощью государства, вам дадут главы к/х с площадью от 1 000 -5 000 гектаров. Не всё так радужно и как отмечено в статье: со скрипом. Единственно, что радует: среднемесячныая норма осадков за май превысила норму в два, а местами и в три раза: "сей в грязь, будешь князь". Напоминает посевную 1999 года.
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§ ACROS
Re: Механизмы поддержки: со скрипом или без?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.05.20 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классная каритинка! Красиво идёт по полю "Бюллер" с "Борго" - действительно посевной комплекс: и культивирует и сеет и боронует и прикатывает, и если есть удобрения и удобряет сразу и все эти пять операции производит ОДНОВРЕМЕННО.
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§ ACROS
Re: Механизмы поддержки: со скрипом или без?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.05.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия прогнозирует валовой сбор зерна - 120 млн. тонн и традиционно наши зерновозы уйдут работать в Россию, потому что там зерноперевозки субсидируются государством. Очевидно осенью цена зерна у нас будет невысока, поэтому Продкорпорация обозначила осенную стартовую цену так низко - 50 000 тенге.
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§ arman_kst
Re: Механизмы поддержки: со скрипом или без?
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда показывают успешных в СМИ
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