Цитата: Alfiya:

Хорошо знаю Абдуова Нурлана Абдрахмановича, это честный, высоконравственный, порядочный человек. Всегда действует в рамках закона. Отличный грамотный специалист. Мудрый справедливый руководитель, обладает организаторскими способностями. Пользуется уважением у коллег и подчиненных. Законопослушный гражданин. Честность его принцип жизни. Именно такие руководители нужны на государственной службе. Я уверена коррупционные правонарушения – это не про него.

Ох, уважаемая!

Если б вы знали, сколько у меня есть знакомых.

Подчеркиваю, знакомых, чтоб не было иных толкований моих слов. Но! Ис песни слов не выкинешь.

Все сплошь честные, высконравственные люди. Сплошь интеллигенты с высшим образованием. А некоторые и не с одним.

Милейшие люди, вы не поверите, сидят!

Кто за взятки, кто за злоупотребления.

Так что, данная вами характеристика, так она не отменяет ихние скрытые отрицательные качества.

А суд, тем более дисциплинарная комиссия, зазря не посодит.

Значит, есть за что!

Или вы не верить в гуманность и справедливость Казахстанского правосудия!?

А главное, в неотвратимость!

А если верите, зачем ваши комментарии?

Или как говорит наш аксакал форума, синьор Бегунок- власть разберется!

Кого награждать, а кого сажать!



