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Alfiya:
Хорошо знаю Абдуова Нурлана Абдрахмановича, это честный, высоконравственный, порядочный человек. Всегда действует в рамках закона. Отличный грамотный специалист. Мудрый справедливый руководитель, обладает организаторскими способностями. Пользуется уважением у коллег и подчиненных. Законопослушный гражданин. Честность его принцип жизни. Именно такие руководители нужны на государственной службе. Я уверена коррупционные правонарушения – это не про него.
Ох, уважаемая!
Если б вы знали, сколько у меня есть знакомых.
Подчеркиваю, знакомых, чтоб не было иных толкований моих слов. Но! Ис песни слов не выкинешь.
Все сплошь честные, высконравственные люди. Сплошь интеллигенты с высшим образованием. А некоторые и не с одним.
Милейшие люди, вы не поверите, сидят!
Кто за взятки, кто за злоупотребления.
Так что, данная вами характеристика, так она не отменяет ихние скрытые отрицательные качества.
А суд, тем более дисциплинарная комиссия, зазря не посодит.
Значит, есть за что!
Или вы не верить в гуманность и справедливость Казахстанского правосудия!?
А главное, в неотвратимость!
А если верите, зачем ваши комментарии?
Или как говорит наш аксакал форума, синьор Бегунок- власть разберется!
Кого награждать, а кого сажать!