NG.kz У нас карантин или уже нет?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:26 В Костанае «КазТрансГаз Аймак» начал профилактические работы с отключением газа. Подключение газа осуществят только после проверки всех газовых приборов во всех квартирах. Но карантин еще не закончен! Газовые слесари ходят по всем квартирам в одних и тех же халатах.

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