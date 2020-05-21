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§ NG.kz
Фактурный, с терма-изюминкой...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2020 году Костанай активно займется своим преображением. Упор будет сделан на имидж веселого «спортика» - любителя хорошо отдохнуть и прокатиться с ветерком. В пользу этого образа говорят планы по строительству сразу четырех спортивных объектов: Ледового дворца, лыжной базы, олимпийского бассейна, триатлон-парка. А еще возведение Therma Park с оздоровительными бассейнами под открытым небом, который впишется в торгово-развлекательный центр. Подобного комплекса в Казахстане, по заверениям местных властей, еще не было. Тон городской инфраструктуре будут задавать новый Корейский мост и здание аэровокзала.


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§ Гога
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото №3 - шикарно , но только где столько деревьев взяли??
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§ Гога
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочел с удовольствием , как ненаучную фантастику.
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