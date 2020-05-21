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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:17 В 2020 году Костанай активно займется своим преображением. Упор будет сделан на имидж веселого «спортика» - любителя хорошо отдохнуть и прокатиться с ветерком. В пользу этого образа говорят планы по строительству сразу четырех спортивных объектов: Ледового дворца, лыжной базы, олимпийского бассейна, триатлон-парка. А еще возведение Therma Park с оздоровительными бассейнами под открытым небом, который впишется в торгово-развлекательный центр. Подобного комплекса в Казахстане, по заверениям местных властей, еще не было. Тон городской инфраструктуре будут задавать новый Корейский мост и здание аэровокзала.





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