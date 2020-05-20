Гога Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3936





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2548

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:51 Цитата: maxsaf:

Ну здесь ты ниже плинтуса опустился. Типа юмор ПТУшного. [Исправлено: Gljuk, 20.05.2020 - 22:44]

---Макс , заметь - кем исправлено ?? И теперь подумай - почему не автор исправил , а ...??