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§ NG.kz
Борьба с коронавирусом как ритуал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 02:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщения о Covid-19 порождают немало серьезных вопросов. Обойду чисто медицинские грани проблемы и попробую обратиться к аналогиям. Как известно, всякое сравнение хромает. Но при этом в массе сравнений есть и доля истины, и то, что побуждает мыслить. Пандемия это или нет, но болезнь реально есть. И с чем же можно сравнить отчаянную борьбу с ней, достигающую былинно-мифологических масштабов?
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* Гога
Re: Борьба с коронавирусом как ритуал
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2548
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 02:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
в сознании множества людей - хаос.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=723&storyid=26112
---- имхо . А теперь ждите отрицательных комментов.
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