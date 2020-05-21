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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 38901

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:07 Сообщения о Covid-19 порождают немало серьезных вопросов. Обойду чисто медицинские грани проблемы и попробую обратиться к аналогиям. Как известно, всякое сравнение хромает. Но при этом в массе сравнений есть и доля истины, и то, что побуждает мыслить. Пандемия это или нет, но болезнь реально есть. И с чем же можно сравнить отчаянную борьбу с ней, достигающую былинно-мифологических масштабов?

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