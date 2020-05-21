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§ NG.kz
Украсить двор, в котором я живу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выглядит типичный костанайский двор, которому уже за 35? Зачастую серо и уныло: старые полусухие деревья, заросли кустарника на затоптанной в камень земле, покореженные лавочки и металлоконструкции на детской площадке, остатки заборчика, разбитые бордюры и асфальт после очередных раскопок коммунальщиков. Знакомо? Это все ждало и мой двор, если бы созерцание надвигающейся разрухи и возмущение бездействием городских властей и ПКСК еще 10 лет назад не сменились на тяжелую работу энтузиастов. Зато теперь, кроме восхищения удивленных прохожих, мой двор трижды получил звание «Лучший двор Костаная» и саженец ели в придачу.
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* Гога
Re: Украсить двор, в котором я живу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2548
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супер !!!
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