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§ NG.kz
Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Режим ЧП в Казахстане отменён, но ограничения карантина, введённого главным санитарным врачом области, остались. В основном проверяли соблюдение требования о ношении масок в общественных местах.
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§ abaika95
Re: Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3957
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто там ценитель СССР во всем и везде ?) Где наш Маркс?) "Чтобы не расслаблялись" очень уж по советски звучит мне кажеться)
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§ elektron
Re: Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.05.20 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
очень уж по советски звучит мне кажеться)

Что то не припомню, что бы при союзе было обязательное ношение масок, когда либо. :lol:
А уж таких космических штрафов и подавно. ;-)

//В советское время у нас были такие полномочия.// Это в какое время? Чтоб за не ношение масок такие штрафы выписывать? :-x

На 5-ом и 6-ом фото проверяющий отчётливо сам маску не правильно использует, нос не закрыт. 8-) Ну об чём ещё можно тут... :-x
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§ Coopidon
Re: Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 20.05.20 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё, в тему, бы организовали рейд по аптекам. С вопросом, где у вас маски по 15 тенге.
А так
Цитата:
abaika95:
Кто там ценитель СССР во всем и везде ?

Больше похоже на стишок- бойся мыши-кот на крыше!

:lol:
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* Гога
Re: Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2548
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
не правильно использует, нос не закрыт

---Да и а первом тоже !! Показуха сплошная :-P :-P
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