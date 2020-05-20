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§ NG.kz
В Казахстане запретили деятельность "Көше партиясы"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38897
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"С декабря 2019 года лидерами запрещенной "ДВК" приняты меры по изменению наименования на "Көше партиясы". Это сделано, чтобы продолжить экстремистскую деятельность "ДВК" под новым названием и с целью избежать ответственности", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуре.
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§ Сабыр
Re: В Казахстане запретили деятельность "Көше...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже,никогда не видать нам оппозиции))
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§ abaika95
Re: В Казахстане запретили деятельность "Көше...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3957
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Похоже,никогда не видать нам оппозиции/




Да не,постепенно придем к системной и внесистемной оппозиции)
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане запретили деятельность "Көше...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.05.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если боятся, есть за что,
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§ Тот самый
В Казахстане запретили деятельность "Көше партиясы"
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 715
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
постепенно придем к системной и внесистемной оппозиции


Не запутаться бы в таком разнообразии ))
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§ Coopidon
Re: В Казахстане запретили деятельность "Көше...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.05.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чесно говоря, меня пугают полномочия и права Есильского районного суда.
Что тогда может решить городской суд города Тобыла?
Вдруг возьмет и запретит деятельность Нур Отана?
Вы смеетесь? А мне- не по себе.
8-)
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§ Victor Yang
В Казахстане запретили деятельность "Көше партиясы"
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12706
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.05.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
меня пугают полномочия и права Есильского районного суда. Что тогда может решить городской суд города Тобыла? Вдруг возьмет и запретит деятельность Нур Отана

Это не районный суд в твоём понимании. Это - районный суд СТОЛИЦЫ. Крупные города административно поделены на районы. Это у нас районы условные, "для себя" - КСК, КЖБИ, Центр и так далее, а там всё официально - Астана поделена на 4 района - Алматинский, Сарыаркинский, Есильский, Байконурский. И у каждого свои акимы есть ещё, помимо общегородского.

[Исправлено: Victor Yang, 21.05.2020 - 00:42]
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