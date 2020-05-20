Цитата: Coopidon:

меня пугают полномочия и права Есильского районного суда. Что тогда может решить городской суд города Тобыла? Вдруг возьмет и запретит деятельность Нур Отана

Это не районный суд в твоём понимании. Это - районный суд СТОЛИЦЫ. Крупные города административно поделены на районы. Это у нас районы условные, "для себя" - КСК, КЖБИ, Центр и так далее, а там всё официально - Астана поделена на 4 района - Алматинский, Сарыаркинский, Есильский, Байконурский. И у каждого свои акимы есть ещё, помимо общегородского.



[Исправлено: Victor Yang, 21.05.2020 - 00:42]