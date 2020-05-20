Серый волк Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для... #16





(Пользователи) Сообщений: 11224

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 21:15 Ещё немного о личностях и подонках в истории города.

Конец шестидесятых в городе.

Резкий рост населения.

Поколение бэйби бумеров.

Новые промышленные гиганты вырастают в городе.

Промзоны разрастаются. Только прошло успешное освоение Целины.

Ремзаводы, комбинаты, детсады строятся пачками.

Где-то в центре прохлопали в планировании, что нужно очень много медперсонала в расширяющихся и новых строящихся больницах для в разы увеличевшегося населения области.

Область самая растущая в стране! Новые квартиры встречают жителей!

Только в 1966 году область торжественно прогремела на всю страну с Орденом Ленина!

На подходе уже второй Орден Ленина для области, который вручат в 1970 году.

Кустанайцам завидуют глядя на репортажи в Правде.



А проблема медработников забытая в генплане остро стоит.



А теперь кто помнит это здание медучилища без облицовки с стенами из силикатного кирпича? Оно в точности копирует жилое пятиэтажное здание напротив на Баймагамбетова.

И построено точно в линиях застройки для жилого дома!

Вот есть такое по множеству ещё фактов, что в те годы просто взяли и вместо жилого одного жилого дома быстро решили эту проблему и за считанные месяцы дали городу необходимое.

Хотя могли получить наверное по шапке. Но они сделали нужное, медучилище вселилось, с общагой на верхних этажах этой же самой внешне типовой пятиэтажки. И попробуй выгони! И Бородину, все знают кроме приезжих где его дом был, не проблема была, что студенты под его окнами кроссы бегали и спортом занимались.