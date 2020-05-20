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| Серый волк
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Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
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(Пользователи)
Сообщений: 11224
Регистрация: 19.08.08
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|Отправлено: 20.05.20 - 21:15
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|Ещё немного о личностях и подонках в истории города.
Конец шестидесятых в городе.
Резкий рост населения.
Поколение бэйби бумеров.
Новые промышленные гиганты вырастают в городе.
Промзоны разрастаются. Только прошло успешное освоение Целины.
Ремзаводы, комбинаты, детсады строятся пачками.
Где-то в центре прохлопали в планировании, что нужно очень много медперсонала в расширяющихся и новых строящихся больницах для в разы увеличевшегося населения области.
Область самая растущая в стране! Новые квартиры встречают жителей!
Только в 1966 году область торжественно прогремела на всю страну с Орденом Ленина!
На подходе уже второй Орден Ленина для области, который вручат в 1970 году.
Кустанайцам завидуют глядя на репортажи в Правде.
А проблема медработников забытая в генплане остро стоит.
А теперь кто помнит это здание медучилища без облицовки с стенами из силикатного кирпича? Оно в точности копирует жилое пятиэтажное здание напротив на Баймагамбетова.
И построено точно в линиях застройки для жилого дома!
Вот есть такое по множеству ещё фактов, что в те годы просто взяли и вместо жилого одного жилого дома быстро решили эту проблему и за считанные месяцы дали городу необходимое.
Хотя могли получить наверное по шапке. Но они сделали нужное, медучилище вселилось, с общагой на верхних этажах этой же самой внешне типовой пятиэтажки. И попробуй выгони! И Бородину, все знают кроме приезжих где его дом был, не проблема была, что студенты под его окнами кроссы бегали и спортом занимались.
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| Coopidon
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Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 08.10.19
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|Отправлено: 21.05.20 - 00:07
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|Завидуют окрестным жителям.
Не пойму, чего возмущаются?
Женское общежитие во дворе, под окнами, этож, просто счастье, какое-то!
Романсы и серенады под окнами. С ночи до утра.
Горячие финские поклонники, на месредесах, вольвах и девятках с российскими номерами.
Куча орущих родственников, ежедневно приезжающих к проживающим. И привозящим им ляжки самки конины, комыс и денег.
Ляпота!
Выходит местный житель на балкон, и видя эдакую красотень и благолепие, от счастья, тут же убегает, плотно закрывая дверь, обратно к себе в квартиру.
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|Зарегистрированные пользователи: Coopidon
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