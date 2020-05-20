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§ NG.kz
Участки улиц Мауленова и Дощанова перекрыли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38897
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Транспорт будет объезжать эти участки из-за ремонта коммуникаций и проезжей части. ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог" акимата Костаная приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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§ Coopidon
Re: Участки улиц Мауленова и Дощанова перекрыли в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 20.05.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесконечно долго можно смотреть на текущую воду, горящий огонь и на ремонт на улице Мауленова.
На моей памяти, каждые 2-3 года её капитально ремонтируют. Каждый раз тщательно, основательно и, что называется- на века. И, так каждые 2-3 года.
Используя новейшие и ультра современные технологии.
Видимо в реальностях чиновников, на веках это и есть 2-3 года.
Помнится даже один из чиновников от акимата, объяснял акиму, что мол, вот с советских времён асфальт ремонт не видел, а мы вот-ремонтируем.

:-o
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