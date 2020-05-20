Цитата: abaika95:

очень уж по советски звучит мне кажеться)

Что то не припомню, что бы при союзе было обязательное ношение масок, когда либо.

А уж таких космических штрафов и подавно.



//В советское время у нас были такие полномочия.// Это в какое время? Чтоб за не ношение масок такие штрафы выписывать?



На 5-ом и 6-ом фото проверяющий отчётливо сам маску не правильно использует, нос не закрыт. Ну об чём ещё можно тут...