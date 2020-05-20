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§ NG.kz
Улица Мауленова в Костанае - автобусы приходится вытаскивать трактором
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38896
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео с улицы Мауленова, сделанное недалеко от Кривого магазина, прислал "НГ" наш читатель Медет.
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§ drakon
Re: Улица Мауленова в Костанае - автобусы приходится вытаскивать...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19224
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.05.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вернуться, что ли в КОстанай?
Купить себе трактор?... :lol: :oops: :-P
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§ Тот самый
Re: Улица Мауленова в Костанае - автобусы приходится вытаскивать...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 715
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж. Наверное и весной 2030го Мауленова снова разобьют, а 2й Кустанай затопит.
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§ abaika95
Re: Улица Мауленова в Костанае - автобусы приходится вытаскивать...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3957
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Природа настолько очистилась за время карантина что Казахстан стал Шотландией)
Что да погода? Дождь третий день уже)
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§ Серый волк
Re: Улица Мауленова в Костанае - автобусы приходится вытаскивать...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11224
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Природа настолько очистилась за время карантина что Казахстан стал Шотландией)

Предлагаю наградить абайкиных насяльников высшими наградами Шотландии!

Рыцарский орден - высшая награда Шотландии. Конечно на рыцарском ордене местного исполнения должен быть изображен чиновник повергающий наземь копьём проклятый клён на улицах кОстаная! :lol:

Для гхероев поменьше рангом орден победителей асфальта.
С надписью "Герцог глубокая лужа" :-)

Для кавалеров всех видов достижений специальный кавалерский орден! 1201925705_r8.jpg

Ну а для абаек с форума так уже и быть, медаль.
"услужливый слуга господ с сапожной щёткой" :lol:
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§ abaika95
Re: Улица Мауленова в Костанае - автобусы приходится вытаскивать...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3957
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну а для абаек с форума так уже и быть, медаль/




А себя то что забыл?))) Такому Г-ну без медальки нельзя) предлагаю орден святого пигидия с мечами и бантом цвета лужи на Мауленова) с припиской за геройское отстаивание или отставания во всем и везде)
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§ Козлов я
Улица Мауленова в Костанае - автобусы приходится вытаскивать трактором
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.05.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Природа настолько очистилась за время карантина
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