abaika95 Re: Улица Мауленова в Костанае - автобусы приходится вытаскивать... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3957

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:18 Цитата-/Ну а для абаек с форума так уже и быть, медаль/









А себя то что забыл?))) Такому Г-ну без медальки нельзя) предлагаю орден святого пигидия с мечами и бантом цвета лужи на Мауленова) с припиской за геройское отстаивание или отставания во всем и везде)