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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7403
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.05.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
немецкий...

А я-то думал чего цыгане ездят и скупают пустые тюбики от герметика. Оказывается они потом его в Германию отправляют, а там его хреном заправляют. Вот чудеса 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Редиска местная,

Ты хотел сказать из местного магазина.
Разные вещи.
Зять когда из дойчланд к нам приезжает,
Ну шашлычок понятно, так он укропом
Местным всегда восхищается,
Там нет такого говорит.
Без запаха и вкуса.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.05.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Осталось мясо - пожарить


У тебя вроде все зубы на винтиках,
Можешь себе позволить.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19224
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс,как я понял,он уже
На все нюх потерял... :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.20 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На все нюх потерял...

кому то и бананы местные вкуснее! :lol: :-P
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7403
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.05.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На все нюх потерял...

первые признаки короны.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19224
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
чего цыгане ездят и скупают пустые тюбики от герметика

Цитата:
Обликоморале:
а там его хреном заправляют. Вот чудеса

Нет, лни их своим соусом, заправляют.

Цыганским... :lol: :-o ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19224
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
первые признаки короны.

Нет, импотенции... 8-) :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
как я понял,он уже На все нюх потерял..


это ты похоже кое что потерял.
не буду говорить что.
прирос к стулу в своей деревне, невыездной.
а про других речь ведешь,

[Исправлено: alex_60, 19.05.2020 - 12:42]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19224
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60: как я понял,он уже На все нюх потерял..

Алекс, нехорошо это.
Мои цитаты, за свои - выдавать... :lol: :oops: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19224
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol: :oops: :-P :lol: :-)

[Исправлено: drakon, 19.05.2020 - 14:45]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19224
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полезный совет.

:lol: :lol: :lol: :oops: :-P ;-)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6671
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Можете выложить фотки еды? Алекс сам не свой когда голодный :lol:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4736
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.05.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А ты всё няфкаешь на Шуру.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6671
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А ты всё няфкаешь на Шуру.

"Беззубый" первый начал, я его не трогал))
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