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≡ Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38895
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области. Об этом сегодня, 16 мая, сообщила пресс-служба департамента по делам госслужбы.
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§ alex_60
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто все эти люди, которые на форуме без году час


Ты считаешь свое мнение самым правильным
Потому что ты здесь год или два? И поэтому имеешь Право так пренебрежительно рассуждать об их мнении?
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§ alex_60
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот если бы кто из форумных аксакалов высказался - совсем другое дело.


Ну тут один пишет.
С 8 года аксакал.
Про зубы что то.
На руках.
Доверься ему.

[Исправлено: alex_60, 20.05.2020 - 19:25]
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§ maxsaf
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6664
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты считаешь свое мнение самым правильным

Нет, я считаю, что зарегаться тут ради одного единственного камента, чтобы выдать одну единственную хвалебную оду - это медвежья услуга. Так понятно, или надо еще обьяснить, что такое медвежья услуга? :-)
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