alex_60 Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8331

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:20 Цитата: maxsaf:

Кто все эти люди, которые на форуме без году час



Ты считаешь свое мнение самым правильным

Потому что ты здесь год или два? И поэтому имеешь Право так пренебрежительно рассуждать об их мнении?