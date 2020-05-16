Костарика Re: Уволить руководителя управления по контролю за... #21





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 20.05.20 (Пользователи) Отправлено: - 16:41 Судя по комментариям и статье можно предполагать что у нас судьбу людей решает не только Суд. В Священный месяц нельзя желать плохого это Грех( а то оптом уже желают посадить) А мы простые обыватели и «Уважаемые» комментаторы будем просить Всевышнего чтобы не оказаться у них на Совете и не желать друг другу плохо, не зная сути. Ясно одно из статьи « Один за одного и Все на одного» Ломать судьбу людей и принимать такие решения берут на себя такую миссию господа из Совета!!! Закон Жизни для Всех Один!!! Мира и добра Вам Всем !!