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≡ Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38895
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области. Об этом сегодня, 16 мая, сообщила пресс-служба департамента по делам госслужбы.
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§ сайлау курманов
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.05.20 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мариночка, комментатор под ником Серый волк очень уважаемый , его комментарии иногда стОят большего чем сама статья, будьте вежливы и не хамите впредь
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§ Alfiya
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Alfiya


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Сообщений: 1
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 20.05.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо знаю Абдуова Нурлана Абдрахмановича, это честный, высоконравственный, порядочный человек. Всегда действует в рамках закона. Отличный грамотный специалист. Мудрый справедливый руководитель, обладает организаторскими способностями. Пользуется уважением у коллег и подчиненных. Законопослушный гражданин. Честность его принцип жизни. Именно такие руководители нужны на государственной службе. Я уверена коррупционные правонарушения – это не про него.
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§ Марина
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Марина


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Сообщений: 5
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 20.05.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Мариночка, комментатор под ником Серый волк очень уважаемый , его комментарии иногда стОят большего чем сама статья, будьте вежливы и не хамите впредь

Добрый день. Я не хамлю, меня этот ужасный комментарий Серого волка задел за живое. Во первых- там всё неправда! Всё неправда! Все что касается застроек и распределения участков не имеет ни какого отношения к Управлению. Во вторых- ужасные пожелания в конце для незнакомого человека это не хамство? Это гораздо хуже.
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§ Марина
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Марина


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Сообщений: 5
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 20.05.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
А где бы посмотреть справку кто руководил раздачей городских земель в 2002 годе? Подскажет кто?

Нурлан Абдуов в 2002 г. этим не занимался, в этом году он работал агрономом в селе.
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§ abaika95
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мариночка, комментатор под ником Серый волк очень уважаемый , его комментарии иногда стОят большего чем сама статья, будьте вежливы и не хамите впредь/



Вы сейчас так пытались НГ оскорбить?) Или уже оскорбили если ваш коммент не сарказм конечно?)
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§ Марина
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Марина


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Сообщений: 5
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 20.05.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Годы работы

Спасибо! Все верно!Да же по биографии видно, что Н. Абдуов начинал как говорится с низов и 24 г на совесть, достойно трудился. А сейчас не только возможно лишится работы но и пострадала его репутация. Разве это справедливо?
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§ Костарика
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Костарика


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Сообщений: 1
Регистрация: 20.05.20
Отправлено: 20.05.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по комментариям и статье можно предполагать что у нас судьбу людей решает не только Суд. В Священный месяц нельзя желать плохого это Грех( а то оптом уже желают посадить) А мы простые обыватели и «Уважаемые» комментаторы будем просить Всевышнего чтобы не оказаться у них на Совете и не желать друг другу плохо, не зная сути. Ясно одно из статьи « Один за одного и Все на одного» Ломать судьбу людей и принимать такие решения берут на себя такую миссию господа из Совета!!! Закон Жизни для Всех Один!!! Мира и добра Вам Всем !!
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§ Козлов я
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.05.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alfiya:

Цитата:
Марина:

Цитата:
Костарика:

Какая организованная кампания (или кОмпания?)
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§ alex_60
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Не считал бы правильным в таких темах весёлые мурзилки.
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§ Серый волк
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11219
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается при полнейшем швахе в земельных отношениях и в области и в областном центре и даже в двух минутах пешком от акимата есть!
Есть такой замечательный человек!
Просто замечательный! :lol: :lol:

Это всё проклятая клешня краба со стенки наверное виновата? :-)
:lol: :lol:
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§ Козлов я
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.05.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Не нравится - не ешь.
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