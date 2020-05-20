Цитата: abaika95: итата-/Только идиоты могли вместо огромных кусков уродливого частного сектора окружающего областную больницу начать впихивать в жилой двор ещё общежитие в добавок к старой времянке медучилища!/ Что это?) Как тут что связано?)

Этих пишуших за вороватых местных чинушек на форумах читать где-нибудь учат?

Или только писать?

Студентам медучилища (они если что медицине обучаются) нужно постоянно в больницах для практики, есть проблема проезда.

Об этом в статье написано черным по белому. Больница окружена деревней уродливого частного сектора.

На месте которого рядом с больницей самое место двум кварталам качественного студенческого кампупса!

Там напротив ДК Профсоюзов (наверняка украденного у жителей города) землянки даже встречались, построенные в 1942 году как временные во время эвакуации и достоявшие до этого века.

Не знаю есть ли сейчас.

Для не умеющих читать:

Цитата: проезд на общественном транспорте - это всё стоит денег. Кроме того, они постоянно ездят на практику в местные клиники.



Ещё раз, этот бедлам на Баймагамбетова, где студенту только выйти на крыльцо и тротуар Баймагамбетовой можно из всех благ, подложит большую свинью городу в будущем, потому как придется в любом случае грамотным градоначальникам (недеюсь появятся) переносить Медучилище из непригодного старого здания. А что делать с этим новым зданием общаги построенным решить будет сложно.



Только в качественных условиях получаются иногда качественные студенты. Хотя бывают исключения и наоборот.