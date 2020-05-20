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≡ «Стройте в другом месте!» - против общежития для студентов-медиков в центре Костаная выступили жители ближних домов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Стройте в другом месте!» - против общежития для студентов-медиков в центре Костаная выступили жители ближних домов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38895
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители домов № 183 по ул. Баймагамбетова и № 96 по ул. Гоголя собрались на стройплощадке, пригласив на встречу представителей акимата Костаная, управления здравоохранения и журналистов. Требования у них - разные.
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§ директор пляжа
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.05.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодежь нынче не та. понятие нравственности и уважения к старшим минимальное.
как говорится за что боролись на то и напоролись. цЫфровизацЫя и рухнама во всей красе, интернет воспитание. поэтому жильцы и против.
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§ abaika95
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
abaika95


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Сообщений: 3954
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Студенты медицинского колледжа ставят свои машины во дворе, перекрывают проход к мусорным бакам, также они сорят, шумят и слушают громкую музыку/



Обычные будни любого двора)




Цитата-/Перестаньте лить воду!» - выкрикнул кто-то из толпы, перебивая разъяснения Дудника./


Культура так и прёт) чем лучше студентов?)
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* Серый волк
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
Серый волк


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Сообщений: 11219
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бездарнейшее решение и угробление денег государства.
Медучилищем является типовое здание 1966-1969 годов постройки.
Все кто видел его прекрасно знают, что оно из себя представляет. Это здание - общежитие, приспособленное под преподавание сколько его не облепливай плитками!

:lol: Только идиоты могли вместо огромных кусков уродливого частного сектора окружающего областную больницу начать впихивать в жилой двор ещё общежитие в добавок к старой времянке медучилища! Грамотные специалисты градостроители, сделали бы отдельный кампус рядом с ОБЛ больницей.
С стадионом, библиотекой, парком, бассейном и спортгородком и стадионом для студентов!
А деньги на половину этого кампуса можно было бы получить возведя современный ТЦ на месте снесенного медучилища!
Элементарно - это самое центральное место где можно построить и земля там золотая должна быть по стоимости!
Даже построив 22 этажный элитный жилой дом с современными магазинами на первом этаже можно было отбить может быть и всё строительство современного медучилища и получить КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ!!! и поднятие престижа обучения! Ничего более центрального больше негде построить!
Кругом жилая застройка и элитные квартиры или площадь под ТЦ тут должна быть просто в разы выше! :lol:
И можно было убить не двух, а трёх зайцев.
Улучшить вид центра города современным зданием.
Создать качественный для обучения оборудованый по 21 веку и престижный кампус для студентов со всем необходимым. Получать в таких условиях лучших специалистов.
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* Гога
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
Гога


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Сообщений: 2536
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.05.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого , сколько лиц знакомых!!
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§ юля елиссева
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
юля елиссева


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Сообщений: 1562
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 20.05.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2002 год, выходит в период директорствования Гальцовой землицу прихватили.
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* Серый волк
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
Серый волк


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Сообщений: 11219
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Студенты имеют право на социальную защиту! Они сейчас арендуют квартиры, проезд на общественном транспорте - это всё стоит денег. Кроме того, они постоянно ездят на практику в местные клиники.

А ещё студенты имеют право учиться не в здании старого общежития приспособленном для преподавания. Право в 21 находится не в шести метрах от пыльной перегруженной улицы, в здании учебного корпуса с современными вентсистемами, с лабораториями, с стадионами, с спорткомплексами.

Решения на месте этот бедлам местных и бездарных чинушек не имеет.
Обращайтесь напрямую в правительство и рассказывайте как бездарно хотят потратить деньги, вместо строительства отдельного кампуса рядом с больницей.
(Вот в такие дикарские условия как раз и приходят студенты-дикари! Которые больше никуда не в состоянии).

Уже писал в другой ветке, ничего центральнее этой старой типовой пятиэтажки на Баймагамбетова снести нельзя. И земля самого центра под ней элитная и золотая.
При грамотном подходе государству окупится значительная часть современного кампуса вместо этого бедлама.
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§ abaika95
«Стройте в другом месте!» - против общежития для студентов-медиков в центре Костаная выступили жители ближних домов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серого прорвало,сейчас опять про руки-крабы будет или про то что у них в Подмосковье строят по всем нормам европейского стандарта а в самой Москве при Лужкове там воооообще цивилизация была ни то что у нас тут)
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* Серый волк
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11219
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Серого прорвало,сейчас опять про руки-крабы бу
Бедняжка, оторвали от полирования задней части успехов в другой ветке? :lol:

Самое интересное, что если появится грамотный градостроитель, то эти бездарности транжирящие деньги государства подкидывают будущим жителям огромный камень в огород! Что потом делать с этим новым общежитием, если любому цивилизованному человеку ясно что эту прилепленную к шумной улице плохо приспособленную пятиэтажку медучилища нужно сносить. :lol: :lol:
Вот именно сейчас закладываются основы того, что студенты так и будут обречены на некачественные условия обучения! И из-за постройки этого безумного общежития останутся на долгие годы и никто в последующем не сможет это решить.
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§ abaika95
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Только идиоты могли вместо огромных кусков уродливого частного сектора окружающего областную больницу начать впихивать в жилой двор ещё общежитие в добавок к старой времянке медучилища!/


Что это?) Как тут что связано?)
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* Серый волк
«Стройте в другом месте!» - против общежития для студентов-медиков в центре Костаная выступили жители ближних домов
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11219
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Подмосковье строят по всем нормам европейского стандарта а в самой Москве при
чья бы корова мычала! :lol: :lol: :lol:
Одного твоего прошлого плохо исчезнувшего насяльника пытыались учить в Москве! :-) Это кампус где его учили:
Должно быть неудобно сравнивать. :lol: :lol:

Тренажерные залы, спортивные базы теннисные корты, волейбольные площадки, футбольное поле, баскетбол, бассейн, парки (не один) И даже пруд с пляжем!

Это не считая учебных, общаг, библиотечных корпусов, столовых и прочих многочисленных включая музей, свинарник и пасеку. :lol:

https://www.timacad.ru/student-life

[Исправлено: Gljuk, 20.05.2020 - 18:09]
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* Серый волк
Re: «Стройте в другом месте!» - против общежития для...
Серый волк


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Сообщений: 11219
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: итата-/Только идиоты могли вместо огромных кусков уродливого частного сектора окружающего областную больницу начать впихивать в жилой двор ещё общежитие в добавок к старой времянке медучилища!/ Что это?) Как тут что связано?)

Этих пишуших за вороватых местных чинушек на форумах читать где-нибудь учат?
Или только писать? :lol:
Студентам медучилища (они если что медицине обучаются) нужно постоянно в больницах для практики, есть проблема проезда.
Об этом в статье написано черным по белому. Больница окружена деревней уродливого частного сектора.
На месте которого рядом с больницей самое место двум кварталам качественного студенческого кампупса!
Там напротив ДК Профсоюзов (наверняка украденного у жителей города) землянки даже встречались, построенные в 1942 году как временные во время эвакуации и достоявшие до этого века.
Не знаю есть ли сейчас.
Для не умеющих читать: :-)
Цитата:
проезд на общественном транспорте - это всё стоит денег. Кроме того, они постоянно ездят на практику в местные клиники.


Ещё раз, этот бедлам на Баймагамбетова, где студенту только выйти на крыльцо и тротуар Баймагамбетовой можно из всех благ, подложит большую свинью городу в будущем, потому как придется в любом случае грамотным градоначальникам (недеюсь появятся) переносить Медучилище из непригодного старого здания. А что делать с этим новым зданием общаги построенным решить будет сложно.

Только в качественных условиях получаются иногда качественные студенты. Хотя бывают исключения и наоборот. ;-)
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