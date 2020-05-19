NG.kz Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 38895

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:15 Подрядчик приступил к строительству общежития медицинского колледжа во дворе квартала Баймагамбетова, Гоголя и вбитые колышки указывают на отчуждение территории рядом стоящего жилого дома. В 2018 году Елбасы поставил перед правительством задачу по вводу новых студенческих общежитий на 75 тысяч мест до конца 2022 года. Правильное поручение, поддерживаю, сам знаю каково снимать квартиру студенту.

Читать новость



