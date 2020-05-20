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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8323
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да и в общем смысл постоянно ВОСХВАЛЯТЬ Европу, США, Украину и.т.д. На мой взгляд только недоумки так делают


и так мог бы написать.
без ссылки на свой второй сапог.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1894
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да он в последнее время много чего говорит. не по делу. так что оценивай адекватно его слова. или ты с ним два сапога пара?


В основном он правильно говорит, тем более за меня ранее ты-же сам говорил, что Кайрат самый главный спец на форуме по Батьке. С нефтью как его душили РФ, но ничего сейчас они закупают у США, Саудовской Аравии частично у РФ. Теперь проблема с газом возникла, Батька просит чтобы поставляли по цене ниже чем той-же Германии, если не ошибаюсь по цене 70-80 долларов за 1 тыс. кубических метров. Батька союзник закупает более 100 долларов, аналогичную проблему подняли Армения, они закупают более 150 долларов, Кыргызстан тоже эту проблему поднимает.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1894
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и так мог бы написать. без ссылки на свой второй сапог.


Все страны нам дружественные.
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