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§ NG.kz
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38895
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрядчик приступил к строительству общежития медицинского колледжа во дворе квартала Баймагамбетова, Гоголя и вбитые колышки указывают на отчуждение территории рядом стоящего жилого дома. В 2018 году Елбасы поставил перед правительством задачу по вводу новых студенческих общежитий на 75 тысяч мест до конца 2022 года. Правильное поручение, поддерживаю, сам знаю каково снимать квартиру студенту.
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§ Гога
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2535
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.05.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
где проживаете вообще нет никаких проблем

---Ну да , нет .Сами же констатировали - отдельная цивилизация . :lol: :lol:
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* Серый волк
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11214
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 15:49
Комментарий проходит проверку.
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§ Козлов я
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1282
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.05.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Что решили ?

https://kstnews.kz/news/society/item-59555

[Исправлено: Козлов я, 20.05.2020 - 16:01]
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§ Kairat stayer
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1894
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Ну да , нет .Сами же констатировали - отдельная цивилизация .


Ну да, помню конечно, искусственный интеллект развиваете, межгалактических роботов...
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§ Kairat stayer
Re: Слышать граждан - снова о ситуации со строительством...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1894
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, в заметке указанной по ссылке товарища Козлова отмечено, что данная территория еще с 2002 года находится в собственности медицинского колледжа. Проект общежития прошел экспертизу и одобрен всеми уполномоченными органами.
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* Серый волк
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11214
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.05.20 - 16:22
Комментарий проходит проверку.
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