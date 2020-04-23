Цитата: Ольга Колоколова:

А вот сейчас я попрошу вас, ACROS, представить доказательства, что когда-либо мы делали заказную хвалебную статью о такси Народном. Ссылку в студию. Или извинения. Здесь и сейчас. То, в чем вы нас обвинили, никогда не используется "НГ" по этическим убеждениям.





У меня НЕТ доказательств не тогда и не сейчас: что вы делали заказную хвалебную статью о такси Народном -поэтому я в посте ВООБЩЕ не упоминал КОНКРЕТНО ничьё имя: ни про такси Народное и ни про газету НГ. Речь в моём посте шла, на основании ссылки пользователя сайта: - о неконкретных абстрактных людей покупающих заказные хвалебные статьи в неконкретных абстрактных газетах. Поэтому я не могу предоставить ссылку о доказательствах в студию, потому что её не существует в природе. А, по поводу извинении: раз вы, как администратор сайта, считаете что я написал некорректно и бездоказательно ( очевидно вольно или невольно я нарушил некие правила сайта о которых не был должным образом осведомлен) задев при этом ваши этические убеждения и учитывая своё уважительное отношение к вашей газете, как к единственному печатному органу в области со своей принципиальной и бескомпромисной позиции по многим социально-экономическим вопросам: ПУБЛИЧНО и ПЕЧАТНО приношу свои искренние извинения.