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§ NG.kz
Костанайский карантин... ком а ля гер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.04.20 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь дачи «не растут», машины не снуют и каждый час - другой приказ... Введенный в Костанайской области 17 апреля карантин многим напомнил режим военного положения. Как только глобальные запреты вступили в силу, в регионе случился масштабный коллапс. Костанайские чиновники советуют принять ужесточения как должное. Сложно, потому что правила удивляют нереалистичностью исполнения, а подчас идут вразрез с безопасностью.
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§ elektron
Костанайский карантин... ком а ля гер
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5023
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.04.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто ввёл то это дебилоедное решение? Может там постучать?
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§ kbkz1980
Костанайский карантин... ком а ля гер
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4734
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.04.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где ACROS?
И чем закончился диалог с ОК.
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§ Xacatel
Re: Костанайский карантин... ком а ля гер
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 27.04.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно разрешить личный транспорт, в этих такси во первых нет дезинфекции, во вторых какие люди там только не ездят. Уж в своей машине куда безопаснее. Но нет же, нужно же помочь официальным такси заработать деньги на нас :-(
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§ Горожанин_kst
Костанайский карантин... ком а ля гер
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.04.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:

Да подождите денёк ещё. Завтра Госкомиссия опубликует новые условия, Токаев заявил о смягчении карантинных мер. Всё будет, и вместе с расширением допущенных к работе видов деятельности, дачами, появится и допуск на передвижение на личном авто.Это решёный вопрос, ожидаемый.

[Исправлено: Горожанин_kst, 27.04.2020 - 14:58]
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§ MAN
Re: Костанайский карантин... ком а ля гер
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 28.04.20 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если со всех сторон, круглосуточно нам твердят про корона вирус. Значит это кому-то надо?
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§ kbkz1980
Костанайский карантин... ком а ля гер
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4734
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.04.20 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MAN:

Огласите ваши варианты)
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§ ACROS
Костанайский карантин... ком а ля гер
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 659
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.05.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
А вот сейчас я попрошу вас, ACROS, представить доказательства, что когда-либо мы делали заказную хвалебную статью о такси Народном. Ссылку в студию. Или извинения. Здесь и сейчас. То, в чем вы нас обвинили, никогда не используется "НГ" по этическим убеждениям.



У меня НЕТ доказательств не тогда и не сейчас: что вы делали заказную хвалебную статью о такси Народном -поэтому я в посте ВООБЩЕ не упоминал КОНКРЕТНО ничьё имя: ни про такси Народное и ни про газету НГ. Речь в моём посте шла, на основании ссылки пользователя сайта: - о неконкретных абстрактных людей покупающих заказные хвалебные статьи в неконкретных абстрактных газетах. Поэтому я не могу предоставить ссылку о доказательствах в студию, потому что её не существует в природе. А, по поводу извинении: раз вы, как администратор сайта, считаете что я написал некорректно и бездоказательно ( очевидно вольно или невольно я нарушил некие правила сайта о которых не был должным образом осведомлен) задев при этом ваши этические убеждения и учитывая своё уважительное отношение к вашей газете, как к единственному печатному органу в области со своей принципиальной и бескомпромисной позиции по многим социально-экономическим вопросам: ПУБЛИЧНО и ПЕЧАТНО приношу свои искренние извинения.
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