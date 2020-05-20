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§ NG.kz
«Всё, нас открыли!» - подъезд дома в Житикаре разблокировали после недели карантина
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В пятницу мне в дверь позвонили соседи и сказали, что с подъезда снят карантин, так как у соседки отрицательный анализ", – сообщила "НГ" жительница дома Лидия ЗОРИНА. За неделю жильцам один раз привезли продукты от акимата Житикары
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* nmv85
Re: «Всё, нас открыли!» - подъезд дома в Житикаре разблокировали...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 20.05.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игра в кошки -мышки,то есть то нет.А люди страдают.
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