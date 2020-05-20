Сыкымы Re: Стало известно, как коронавирус попал в "Черный... #3





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Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 14:28 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38689?1589963065 в департаменте заверили, что эпидемиологическая цепочка в Житикаре установлена. Пожилая пара, которая первая заболела КВИ в городе, привезла вирус из Нур-Султана.Источник:



Цитата:



"...С 16 марта, как объявили режим ЧП, мои родители ни с кем не контактировали...."



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38371 По словам девушки, родители за границу не выезжали, не контактировали с родными после 16 марта."...С 16 марта, как объявили режим ЧП, мои родители ни с кем не контактировали...."Источник:



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