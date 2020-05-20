/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 743 из 743«1...741742743
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Забей

Забил, буду есть что хочу, когда захочется))
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто-то ест блины в масленицу, а я каждое воскресенье, традиция у меня такая, своя собственная. Что тут плохого?)))


нормальная традиция,время позволяет,
процедура нравится, почему нет.
Дракон вон например ударился в японскую кухню,точнее японское изобретение,
китайского изготовления.
ну нравится ему и зимой и летом лапшу кушать.
и продукты покупать в русском магазине.
красиво жить не запретишь.

[Исправлено: alex_60, 20.05.2020 - 09:25]
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3951
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был редискин флуд теперь окрошкин) по ночам видно кушать хотят форумчане)




Цитата-/Типичный Курчавый, рассуждает как советский пенсионер/


Ну если мне не нравятся бессмысленные фильмы не дающие не визуальное не иниллекткульное удовольствие) смысла не вижу тратить 3 часа жизни на голливудскую сказку рассчитанную для подростков)
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну если мне не нравятся бессмысленные фильмы не дающие не визуальное не иниллекткульное удовольствие) смысла не вижу тратить 3 часа жизни на голливудскую сказку рассчитанную для подростков)

Это про Матрицу? Ну нельзя так про культовый фильм, один из лучших в своем роде. Надеюсь, я вас просто неправильно понял. Вы вообще в курсе на каком месте этот фильм в IMDB? :-o
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3951
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это про Матрицу? Ну нельзя так про культовый фильм, один из лучших в своем роде. Надеюсь, я вас просто неправильно понял. Вы вообще в курсе на каком месте этот фильм в IMD/



Да про Матрицу,не нравится мне этот фильм хоть какой он там культовый,не люблю смотреть фантастику построенную на серьезных щах) в Терминаторе где почти об этом же о порабащении человека машинами все обыграно с долей иронии и размахом,первая часть терминатора вообще ужастик для того времени) не люблю властилин колец это сказка на серьезных щах и Гарри Поттер туда же) а рейтинги субъективны) у каждого свой вкус и цвет) по рейтингу вроде академии киноискусств Америки первую строчку занимает побег из Шоушенка по мне обычный фильм на вечер, ну ни как уж не шедевр всех времён и народов)))
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: Но действительно возможно за искусственным интеллектом будущее, не зря-же наши деятели ветку о вечной жизни открыли, честно, почитал там, толком ничего не понял, видать пока не дано.

У вас же вроде доча в этой теме шарит, подскажет если что не совсем понятно ;-)
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1883
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас же вроде доча в этой теме шарит, подскажет если что не совсем понятно


Чёта у вас там иногда слишком заумные беседы получаются, со стороны опять-же иногда создаётся впечатление, что сами знатоки толком не вникают в некоторые моменты, не-то, что другие читатели. Возможно, конечно я ошибаюсь.

Дочка прошла этапы отбора для продолжения учёбы с нашей стороны полностью и несколько этапов отбора в одной из европейских стран. Действительно там предварительно два направления для продолжения учёбы, одна связанная с мехатроникой, за другое направление пока рано говорить, возможно в конце июня вопрос решится, надо ВЛЭК проходить. Не буду загадывать, посмотрим как всё сложится, будущее покажет.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Чёта у вас там иногда слишком заумные беседы получаются, со стороны опять-же иногда создаётся впечатление, что сами знатоки толком не вникают в некоторые моменты, не-то, что другие читатели.

Главное - сам факт такой темы и бесед, обсуждений. Тема уже примелькалась, глаз не режет - пока только это главная цель. А о чем там в ней говорят - это вопрос десятый.
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1883
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Главное - сам факт такой темы и бесед, обсуждений. Тема уже примелькалась, глаз не режет - пока только это главная цель. А о чем там в ней говорят - это вопрос десятый.


Глаз не режет конечно, действительно примелькались, но имейте ввиду мы всегда наблюдаем со стороны, за вами может даже будущее.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8320
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Kairat stayer:
//Кстати, к слову недавно хотел устроится на работу в одну из структурных подразделении системы УИС, оставил резюме, на собеседовании сказали перезвоним. Возможно принцип Каке, Маке, Саке сработал, конкуренция понимаете ли, никто не перезвонил. Забегал в Динамо к хорошему старшему товарищу, для меня утрируя Ваке можно сказать, в своё время на законных основаниях всегда мне оказывал содействие в решении отдельных вопросов, разъяснил сложившуюся ситуацию, последний сказал уточню, что к чему, но ответа тоже не получил.///

видать та система, откуда ты, тебя отторгла.
видать в курсе твоей ярой пропаганды американских свобод и демократий.
в соцсетях.
после выхода на пенсию.

[Исправлено: alex_60, 20.05.2020 - 14:23]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 743 из 743«1...741742743
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 63
Пользователей: 6
Всего: 69

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 71.97 Ko -
^ Наверх