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§ NG.kz
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С работой на земляничных грядках не стоит затягивать, ее необходимо начинать сразу после того, как сойдет снег и подсохнет земля. У нас это примерно вторая половина апреля. В этом году, по известным причинам, дачникам пришлось повременить. Но и сейчас еще не поздно вплотную заняться своими ягодными посадками.
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§ yudjin
Re: Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6603
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.05.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яблони в цвету, весны творенье,
Яблони в цвету, любви круженье,
Радости свои мы им дарили,
С ними о любви мы говорили.

Сегодня на даче. Яблоня вот-вот распустится. а груша, слива, вишня
цветут и пахнут
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§ maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

А свежие фото земляники где?))
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§ yudjin
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6603
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.05.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: А свежие фото земляники где?))

так еще и не зацвела.
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§ maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
так еще и не зацвела.

Ну зеленую посмотреть можно. Как грядка почищена. Ну ладно, тогда подождем.)) Не надо эту тему забрасывать, будем обновлять по мере поступления. ;-)
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§ Muad Dib
Re: Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 09.05.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клубника растет, отвели новую грядку, посадили новые сорт и еще со старой грядки усы. А плодовые загнулись, постоянно то мороз бьет саженцы, то кора чернеет :-(
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§ Сыкымы
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.05.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Спасибо! Будем искать.
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§ maxsaf
Re: Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Уже 230 корней продал, еще 60 надо до пятницы приготовить. Чо вы там насчет сорта говорили?))) Я все жду, кто первый из моих покупателей про сорт спросит :lol:
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§ yudjin
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6603
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.05.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну зеленую посмотреть можно. Как грядка почищена.

Ну вот как бы так, на прошлых выходных:



ближней уже третий год, две дальше моложе, сказалось прошлое засушливое лето, не все принялись, досаживали.

[Исправлено: yudjin, 20.05.2020 - 10:50]
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§ maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ближней уже третий год, две дальше моложе, сказалось прошлое засушливое лето, не все принялись, досаживали.

Надо будет сравнить, на какой больше ягоды будет, а то тут старую критикуют))
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§ maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так не чищу - времени не хватает. Начинаю прореживать, выкапываю всю, часть продаю, другую часть пересаживаю пореже на чистое место, а старое место перекапываю и заново использую под новую. Старой как таковой и нету. Бывает со старого корня идет молодой росток - я выкапываю и старый корень обламываю. И получается снова молодой росток.
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* Тот самый
Re: Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 715
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я все жду, кто первый из моих покупателей про сорт спросит


Надо делить стаканчики на 2 стола: про 1й говорить местный сорт, а за рассаду с 2го стола просить вдвое дороже, потому что сорт "Red Bogatyr' from USSR" :lol: Ну, или наоборот - какая лучше пойдёт.
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