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§ NG.kz
Стало известно, как коронавирус попал в "Черный беркут"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38891
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирусом заразились 19 сотрудников "Черного беркута". Позже число зараженных выросло до 25 человек. Санврачи рассказали, откуда коронавирус попал в колонию для пожизненно заключенных в Житикаре
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§ директор пляжа
Re: Стало известно, как коронавирус попал в "Черный...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.05.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Но можно сказать, что они, наверное, более защищены" - наверное?) т.е. он до конца не уверен?)
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§ юля елиссева
Re: Стало известно, как коронавирус попал в "Черный...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1560
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 20.05.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть бы сидящего там Челаха не угробили с этим короновирусом. Очень надеюсь, что он доживет до того времени, когда найдут и накажут реальных виновных в той бойне на границе и Челах будет реабилитирован.
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