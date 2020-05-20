abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #11135





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3947

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:43 Цитата-/Это про Матрицу? Ну нельзя так про культовый фильм, один из лучших в своем роде. Надеюсь, я вас просто неправильно понял. Вы вообще в курсе на каком месте этот фильм в IMD/







Да про Матрицу,не нравится мне этот фильм хоть какой он там культовый,не люблю смотреть фантастику построенную на серьезных щах) в Терминаторе где почти об этом же о порабащении человека машинами все обыграно с долей иронии и размахом,первая часть терминатора вообще ужастик для того времени) не люблю властилин колец это сказка на серьезных щах и Гарри Поттер туда же) а рейтинги субъективны) у каждого свой вкус и цвет) по рейтингу вроде академии киноискусств Америки первую строчку занимает побег из Шоушенка по мне обычный фильм на вечер, ну ни как уж не шедевр всех времён и народов)))