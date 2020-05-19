Kairat stayer Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1882

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:41 Цитата: таноми52:

Сомневаюсь, что Кайрат знаком с ними



Для меня важнее настоящее, а ещё важнее будущее и конечно нельзя забывать о хороших моментах истории в прошлом. Но в большинстве случаев в настоящее время особо не озабочиваюсь прошлым. Но действительно возможно за искусственным интеллектом будущее, не зря-же наши деятели ветку о вечной жизни открыли, честно, почитал там, толком ничего не понял, видать пока не дано.



А, так нужно писать конечно что творится вокруг нас в настоящее время, как автор, чтобы всё правильно делали, искать компромиссные решения проблем и.т.д. Вот Марик, в миру Мереке Заканович, как Акын воспеваю что видит, перефразируя можно сказать пишу, что вижу.