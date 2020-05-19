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≡ Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрядчик приступил к строительству общежития медицинского колледжа во дворе квартала Баймагамбетова, Гоголя и вбитые колышки указывают на отчуждение территории рядом стоящего жилого дома. В 2018 году Елбасы поставил перед правительством задачу по вводу новых студенческих общежитий на 75 тысяч мест до конца 2022 года. Правильное поручение, поддерживаю, сам знаю каково снимать квартиру студенту.
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§ Kairat stayer
Re: Слышать граждан - снова о ситуации со строительством...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1882
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Мы же не россияне))) Мы же цивилизованные люди))))


На счёт людей, кто цивилизованнее возможно спорный вопрос, но с высоких трибун там заявляют, что Россия отдельная цивилизация. Правда якобы записи интервью прошлого года, но видимо и сейчас актуально, высокие технологии, рывки и.т.д. всегда в тренде, надо-же в ногу со временем идти.

Подробнее здесь: https://ura.news/news/1052432098
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§ таноми52
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1780
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.05.20 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На счёт людей, кто цивилизованнее возможно спорный вопрос, но с высоких трибун там заявляют, что Россия отдельная цивилизация.



Что ж так плохо вопрос знаете? Об этом первым заявил Жозе Мануэл Дуран Баррозу, португальский и общеевропейский государственный и политический деятель : "
Россия – это континент, который притворяется страной. Россия – это цивилизация, которая притворяется нацией»
Так что Ваша местечковая ирония мимо
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§ abaika95
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3946
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/меня ощущение, что их могут остановить только методы партизан. Помните, что они делали с поездами?/




Предлагаете взрывать жилые дома ради общаг?) Ну это уже совсем перебор)
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§ Kairat stayer
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1882
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Россия – это континент, который притворяется страной. Россия – это цивилизация, которая притворяется нацией» Так что Ваша местечковая ирония мимо


Никакой иронии, наоборот согласен, что отдельная цивилизация, отмечают-же, что искусственный интеллект, технологии и.т.д. будут развивать. В прошлом году всяких межгалактических роботов разрабатывали, отдельных, групповых, один Фёдор только чего стоит. Думаю, всё будет у них нормально с другими цивилизациями контакт наведут, может какие-то новые технологии получат.
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§ abaika95
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3946
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Россия – это континент, который притворяется страной. Россия – это цивилизация, которая притворяется нацией»Так что Ваша местечковая ирония мимо/



Да?) А славянофилы 19 века которые выделяли Рорссийскую государственность в отдельную неевропейскую семью и цивилизацию уже не в счёт?) А Российские философы,поэты и писатели рубежа 19-20 века которые прямо утверждали у России третий путь не европейский и не азиатский тоже не в счёт?) Ну да Баррозу для нас авторитетннее)
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§ таноми52
Re: Слышать граждан - снова о ситуации со строительством...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1780
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.05.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А славянофилы 19 века которые выделяли Рорссийскую государственность в отдельную неевропейскую семью и цивилизацию




Сомневаюсь, что Кайрат знаком с ними :-)
Да и глубину мысли нашего современника Баррозу понять не каждому дано
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§ Kairat stayer
Слышать граждан - снова о ситуации со строительством общежития для медколледжа
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1882
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сомневаюсь, что Кайрат знаком с ними


Для меня важнее настоящее, а ещё важнее будущее и конечно нельзя забывать о хороших моментах истории в прошлом. Но в большинстве случаев в настоящее время особо не озабочиваюсь прошлым. Но действительно возможно за искусственным интеллектом будущее, не зря-же наши деятели ветку о вечной жизни открыли, честно, почитал там, толком ничего не понял, видать пока не дано.

А, так нужно писать конечно что творится вокруг нас в настоящее время, как автор, чтобы всё правильно делали, искать компромиссные решения проблем и.т.д. Вот Марик, в миру Мереке Заканович, как Акын воспеваю что видит, перефразируя можно сказать пишу, что вижу.
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