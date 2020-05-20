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§ NG.kz
Минтруда: За простой из-за действующего карантина минимальную зарплату должен платить работодатель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство труда и социальной защиты заявило, что людям, которые до сих пор не вышли на работу из-за действующих карантинных мер, минимальную зарплату должен выплатить работодатель.
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* maxsaf
Re: Минтруда: За простой из-за действующего карантина...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6661
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм, неплохо придумали, скажу я вам :-)
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§ arman_kst
Re: Минтруда: За простой из-за действующего карантина...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А доход откуда?
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§ Горожанин_kst
Re: Минтруда: За простой из-за действующего карантина...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 20.05.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит толкают на сокращение и банкротство
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