Цитата: maxsaf:

И что, вы хотите сказать, что если разбудить человека во время медленной фазы, то он не сможет вспомнить, что ему снилось перед этим в быстрой фазе?

Я сам просыпаюсь, на "автомате" (причём между 4-6-ти часами утра. Хорошо, что на работе свободный график, раньше пришёл, раньше ушёл) и чаще вообще не помню, что снилось. Да и снилось ли вообще, тоже вопрос...



[Исправлено: elektron, 19.05.2020 - 18:01]