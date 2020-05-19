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Куратор темы: maxsaf
§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6651
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Если вы в википедии наберете слово "сон" и прочтете про четыре фазы медленного сна, то заметите, что там сказано, что в этот период возникают 80% сновидений. Продолжайте ваш ликбез, внимательно слушаем))
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6651
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
в гугле забанили? или ИИ не пускает?

Ну это вы сюда в ветку пришли про ИИ почитать. А как же гугл?))
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6651
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Ну да, проще же учёных обвинить, чем предмет изучить, да?

Загуглите "почему мы спим", и вы поймете, что действительно ученые не могут до конца обьяснить природу сна, и пока есть только версии, хотя сам процесс сна достаточно неплохо изучен.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.05.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Бывают быстрые и медленные фазы

Чрезвычайно познавательно и интересно. Но давайте на базе таких подробных структурированных знаний, подумаем как, грубо говоря, генерировать один большой нескончаемый "сон" с помощью внешнего устройства. Так чтобы он полностью, в сознании, заменил собой реальность.
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§ elektron
Вечная жизнь 2.0
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5023
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
как, грубо говоря, генерировать один большой нескончаемый "сон" с помощью внешнего устройства. Так чтобы он полностью, в сознании, заменил собой реальность.

Героин и марихуана, в крайнем случае напиться может? :-x
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§ elektron
Вечная жизнь 2.0
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5023
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.20 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И что, вы хотите сказать, что если разбудить человека во время медленной фазы, то он не сможет вспомнить, что ему снилось перед этим в быстрой фазе?

Я сам просыпаюсь, на "автомате" (причём между 4-6-ти часами утра. Хорошо, что на работе свободный график, раньше пришёл, раньше ушёл) и чаще вообще не помню, что снилось. Да и снилось ли вообще, тоже вопрос... :-x

[Исправлено: elektron, 19.05.2020 - 18:01]
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6651
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

В моем вопросе ключевое слово "разбудить"
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§ elektron
Вечная жизнь 2.0
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5023
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В моем вопросе ключевое слово "разбудить"

Классифицируй: Встал в туалет, проснулся от света, кошка мяукнула или рядом лежащее тело перевернулось? ;-)
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6651
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Классифицируй: Встал в туалет, проснулся от света, кошка мяукнула или рядом лежащее тело перевернулось?

И у вас первая мысль: да твою ж ... и эта первая мысль убивает воспоминание о сне))
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§ elektron
Вечная жизнь 2.0
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5023
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.05.20 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И у вас первая мысль:

Не совсем, если засыпаю с определёнными мыслями и желаниями, то как правило и сплю и сны помню. Если на "автомате", просто потому что спать нужно (стресс прошедшего дня), я иногда и в магазины захожу без маски "на автомате". Тогда да, приходит мысля. ))
Но с годами можно научится контролировать ментальную часть тела. 8-) И довольно успешно, нужно только захотеть. ;-)
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