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≡ Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38888
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области. Об этом сегодня, 16 мая, сообщила пресс-служба департамента по делам госслужбы.
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§ Ахмат
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 16.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного непонятна логика действий совета по этике, до суда человек имеет презумпцию невиновности, то есть его нельзя клеймить и осуждать до вынесения решения судьи а тут уже уволить предложили, законно это?
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§ сайлау курманов
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.05.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо есть веские аргументы
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§ Сыкымы
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Сыкымы


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Сообщений: 1166
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.05.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
до суда человек имеет презумпцию невиновности, то есть его нельзя клеймить и осуждать до вынесения решения судьи

Этого достаточно для увольнения госслужащего по отрицательным мотивам:
Цитата:
в действиях чиновника усмотрены признаки дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу
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§ ACROS
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.05.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто его непосредственный руководитель?
Теперь согласно принятому ИМИ же и для НИХ Закону, вышестоящий руководитель, просто ОБЯЗАН подать в ОТСТАВКУ !! Тем более режим ЧП отменён и Конституция и Законы должны функционировать в штатном, мирном режиме.
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§ arman_kst
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто назначает и кто руководит им, тоже должен отвечать
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§ Серый волк
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Серый волк


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Сообщений: 11211
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.05.20 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю кто этот красафчег и чем он провинился. Может деревья плохо грыз, но есть на фотографии вещица намного интереснее этой откормленной окаменелости на бюджете.
Если посмотреть на стену, там потрет. На портрете из рукава пиджака высовывается нечто! Но это не рука!
Рука человека выглядит несколько иначе.
Это (точно говорю) клешня краба! Я их на Камчатке мнооого видел! :-) :-) :-)

Цитата:
arman_kst: Кто назначает и кто руководит им, тоже должен отвечать


Ещё интереснее, если все делишки этой цепочки хорошо раскрутятся и посыпятся незаконные строительства жрален на месте сосен в центре города, цыганских кулинарий, борделей...
Застройка школьных территорий, и наконец попытка построить дом на гробах первых жителей в Парке Победы.
Знатное такое ведомство.
За многое ответственное.
И по ходу сколько верёвке не виться...
В тюрьму на полную катушку с подельниками! :lol:
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§ Марина
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Марина


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 19.05.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ещё интереснее, если все делишки этой цепочки хорошо раскрутятся и посыпятся незаконные строительства жрален на месте сосен в центре города, цыганских кулинарий, борделей... Застройка школьных территорий, и наконец попытка построить дом на гробах первых жителей в Парке Победы. Знатное такое ведомство. За многое ответственное. И по ходу сколько верёвке не виться... В тюрьму на полную катушку с подельниками!

Еще один диванный аналитик. Вы не знаете сути дела, не знаете функций и назначений данного управления, не знаете человека о котором статья и пишите такие страшные слова. Что за мода пошла, всюду писать комментарии. Знают- не знают, разбираются- не разбираются, лишь бы изрыгнуть из себя какую нибудь галиматью и бла-блатень.
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§ Марина
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Марина


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 19.05.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурлан Абдуов исключительно честный человек. Профессионал своего дела. Сам без "крыши" и поддержки строил карьеру. Не брал и не давал взятки! И все что касается якобы превышений так же не соответствует действительности. Все обвинения ложные! Не понятны действия антикорупционного совета. Есть чиновники, коттеджи строят на джипах ездят и живут припеваючи, ни кто их не трогает. А тут без суда и следствия объявили коррупционером и уволить собираются. В нашей стране когда ни будь будет законность или закон как дышло, куда повернул туда и вышло?
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§ Гога
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2528
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.05.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марина:
Вы не знаете сути дела

---Так будьте любезны , разъясните .
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§ Dastan
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Dastan


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 19.05.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что значит, работать без крыши ;-)
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§ dvb
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 19.05.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марина:
Профессионал своего дела. Сам без "крыши" и поддержки строил карьеру


Не сочтите за труд, расскажите пожалуйста о трудовом пути этого профессионала. Интересно же, откуда он взялся.

Хотите начну за вас? Итак, закончил Аркалыкский сельхоз по специальности зоотехника в 199- году. Сильно ошибся?
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§ peshexod
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3497
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 20.05.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где бы посмотреть справку кто руководил раздачей городских земель в 2002 годе?
Подскажет кто?
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§ Гога
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2528
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.05.20 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Сильно ошибся?

----Родился 17 декабря 1976 года в поселке Комсомольск Наурузумского района Костанайской области. В 1997 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт с квалификацией «ученый агроном», в 2016 году – Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова с присуждением академической степени «бакалавр права». За свою трудовую деятельность был удостоен следующими государственными наградами: Почетная грамота Агентства Республики Казахстан по управлению земелными ресурсами в честь празднования 20 летия Независимости Республики Казахстан (2011г.) Праздничная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2015г.) Праздничная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016г.) Нагрудный знак «Почетный землеустроитель» Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан Комитет по управлению земельными ресурсами (2016г.)
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§ Гога
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2528
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.05.20 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:

Цитата:
dvb:
пожалуйста о трудовом пути этого профессионала

----ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Годы работыДолжность, место работы, местонахождение организации1998 – 2001Менеджер зерновой компании ТОО «Бірлік», Акмолинская область, город Есиль,,,2002 – 2005Агрономы №2 бригады ТОО «Садчиковское»., село СадчиковкаКостанайского района Костанайской области.,,,2005 – 2006Главный специалист ТОО «Алтын — Инвест», поселок Федоровка, Федоровского района, Костанайской области,,,2006и.о. главного специалиста ГУ «Отдел земельных отношений города Аркалыка»., город Аркалык, Костанайской области,,,2006 – 2007Главный специалист ГУ «Отдел земельных отношений города Аркалыка»., город Аркалык,,,2007 – 2009Начальник ГУ «Отдел земельных отношений города Аркалыка».город Аркалык, Костанайской области, город Аркалык, Костанайской области,,,2009 – 2010Начальник отдела экспертизы, планирования использования земель и лицензирования ГУ «Управление земельных отношений акимата Костанайской области»., Костанайская область, город Костанай.,,,2010 – 2014Заместитель начальника ГУ «Управление земельных отношений акимата Костанайской области», Костанайская область, город Костанай.,,,2014 – 2017Руководитель ГУ «Управление земельных отношений акимата Костанайской области», Костанайская область, город Костанай.,,,2017 – н.в.Руководитель ГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области», город Костанай

[Исправлено: Гога, 19.05.2020 - 21:53]
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