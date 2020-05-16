Не знаю кто этот красафчег и чем он провинился. Может деревья плохо грыз, но есть на фотографии вещица намного интереснее этой откормленной окаменелости на бюджете.

Если посмотреть на стену, там потрет. На портрете из рукава пиджака высовывается нечто! Но это не рука!

Рука человека выглядит несколько иначе.

Это (точно говорю) клешня краба! Я их на Камчатке мнооого видел!



Цитата: arman_kst: Кто назначает и кто руководит им, тоже должен отвечать



Ещё интереснее, если все делишки этой цепочки хорошо раскрутятся и посыпятся незаконные строительства жрален на месте сосен в центре города, цыганских кулинарий, борделей...

Застройка школьных территорий, и наконец попытка построить дом на гробах первых жителей в Парке Победы.

Знатное такое ведомство.

За многое ответственное.

И по ходу сколько верёвке не виться...

В тюрьму на полную катушку с подельниками!