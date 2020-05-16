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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2528
Регистрация: 06.07.18
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|Отправлено: 20.05.20 - 00:51
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|Цитата:
dvb:
Цитата:
dvb:
пожалуйста о трудовом пути этого профессионала
----ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Годы работыДолжность, место работы, местонахождение организации1998 – 2001Менеджер зерновой компании ТОО «Бірлік», Акмолинская область, город Есиль,,,2002 – 2005Агрономы №2 бригады ТОО «Садчиковское»., село СадчиковкаКостанайского района Костанайской области.,,,2005 – 2006Главный специалист ТОО «Алтын — Инвест», поселок Федоровка, Федоровского района, Костанайской области,,,2006и.о. главного специалиста ГУ «Отдел земельных отношений города Аркалыка»., город Аркалык, Костанайской области,,,2006 – 2007Главный специалист ГУ «Отдел земельных отношений города Аркалыка»., город Аркалык,,,2007 – 2009Начальник ГУ «Отдел земельных отношений города Аркалыка».город Аркалык, Костанайской области, город Аркалык, Костанайской области,,,2009 – 2010Начальник отдела экспертизы, планирования использования земель и лицензирования ГУ «Управление земельных отношений акимата Костанайской области»., Костанайская область, город Костанай.,,,2010 – 2014Заместитель начальника ГУ «Управление земельных отношений акимата Костанайской области», Костанайская область, город Костанай.,,,2014 – 2017Руководитель ГУ «Управление земельных отношений акимата Костанайской области», Костанайская область, город Костанай.,,,2017 – н.в.Руководитель ГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области», город Костанай
[Исправлено: Гога, 19.05.2020 - 21:53]
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