Цитата: maxsaf:

Дык мы и окрошку круглый год едим )) ну вот нам на хочется, пофиг на стереотипы)

Я в столовке в Емшане зимой в меню увидел окрошку. Попросил. Мне пальцем у виска покрутили - какая окрошка - зима же. Они тупо меню не меняют, оказывается. Было бы время - можно было бы предъявить за публичную оферту.