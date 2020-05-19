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§ NG.kz
Не поддерживать "слабых" бизнесменов предложили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38888
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель правления ассоциации мясо-молочного союза Иван Сауэр на заседании правительства высказался о поддержке "неуспешного" бизнеса. Он обратился к правительству с предложением поддерживать только успешный малый, средний и крупный бизнес.
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§ сайлау курманов
Re: Не поддерживать "слабых" бизнесменов предложили в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3767
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.05.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По логике слабый бизнес и сам сдохнет, а то что взяли казённые деньги, так за это будет спрос. Или я опять что-то путаю?
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§ electro
Re: Не поддерживать "слабых" бизнесменов предложили в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.05.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну просто фантастика какая-то, а не страна. Что ни день, то сказка
\рукалицо\
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§ ACROS
Re: Не поддерживать "слабых" бизнесменов предложили в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.05.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://поддерживать только успешный малый,//

Хорошая идея и почти правильная, теперь по порядку: что такое вообще ( моё личное мнение) "успешный" бизнес -
1) у человека который "успешно" женился на дочери высокопоставленного чиновника;
2) у человека который "успешно" в своё время приватизировал государственное предприятия со всеми необходимыми основными и оборотными средствами;
3) у человека который "успешно" сотрудничает с властями на всех уровнях, начиная с сельского акима и до самого вверху и имеет доступ к распределению льготных государственных денег;

Цитата://Цитата://Надо прекращать поддерживать тех, кого уже никто не спасет, никто не поддержит. Эти суммы потом записываются на АПК.

Сауэр прекрасно знает КТО эти люди и КАКИЕ это предприятия, и КТО СТОИТ за ними и КУДА ушли деньги. Весь агробизнес об этом знает, просто НИКТО не может , да и НЕ ХОЧЕТ, говорить об этом вслух.
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§ ACROS
Re: Не поддерживать "слабых" бизнесменов предложили в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.05.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
По логике слабый бизнес и сам сдохнет,


Это ещё как посмотреть: слабый бизнес - это так называемый автосборочные заводы "СарыАркаАвтопром" и "АзияАвто" - кроме наклейки "Маде ин Казахстан", там ничего казахского НЕТ; так называемая и громко рекламируемая ЛОКАЛИЗАЦИЯ - это затраты понесённые на уборку мусора, мытьё окон цехов, зарплата, бонусы и премиальные, налоги, экология и естественно ОТКАТЫ, но не комплектующие произведённые в Казахстане ( вы лично видели хоть раз произведённые у нас либо подшипники или же сальники - в казахской природе нет такого). Этих пресловутых так называемых автосборочных заводов НЕМЕРЕННО субсидируют государственными деньгами из бюджета; в банках для населения открыты кредитные линии по покупке авто казахской сборки, по льготной ставке вознаграждения; высокие утилизационные сборы - это же ОНИ пролобировали; проблема с армянскими авто - это тоже их ЗАСЛУГА; громаднейший и зачастую неподьёмный для населения сбор за первичную регистрацию иностранных подержанных авто - прямая ИХ работа.
Уберите ВСЁ это - и будет налицо настоящий СЛАБЫЙ бизнес, который почему то сам СДЫХАТЬ не хочет ( в здравом уме НИКТО не захочет покупать это казахское автогавно), но зато ОНО в категории, по классификации этого Сауэра, "успешного" бизнеса, бизнеса по "казахски".
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