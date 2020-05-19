ACROS Re: Не поддерживать "слабых" бизнесменов предложили в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 658

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:43 Цитата: сайлау курманов:

По логике слабый бизнес и сам сдохнет,



Это ещё как посмотреть: слабый бизнес - это так называемый автосборочные заводы "СарыАркаАвтопром" и "АзияАвто" - кроме наклейки "Маде ин Казахстан", там ничего казахского НЕТ; так называемая и громко рекламируемая ЛОКАЛИЗАЦИЯ - это затраты понесённые на уборку мусора, мытьё окон цехов, зарплата, бонусы и премиальные, налоги, экология и естественно ОТКАТЫ, но не комплектующие произведённые в Казахстане ( вы лично видели хоть раз произведённые у нас либо подшипники или же сальники - в казахской природе нет такого). Этих пресловутых так называемых автосборочных заводов НЕМЕРЕННО субсидируют государственными деньгами из бюджета; в банках для населения открыты кредитные линии по покупке авто казахской сборки, по льготной ставке вознаграждения; высокие утилизационные сборы - это же ОНИ пролобировали; проблема с армянскими авто - это тоже их ЗАСЛУГА; громаднейший и зачастую неподьёмный для населения сбор за первичную регистрацию иностранных подержанных авто - прямая ИХ работа.

Уберите ВСЁ это - и будет налицо настоящий СЛАБЫЙ бизнес, который почему то сам СДЫХАТЬ не хочет ( в здравом уме НИКТО не захочет покупать это казахское автогавно), но зато ОНО в категории, по классификации этого Сауэра, "успешного" бизнеса, бизнеса по "казахски".