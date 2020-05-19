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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4734
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.05.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дык мы и окрошку круглый год едим )) ну вот нам на хочется, пофиг на стереотипы)) любим очень))

В мороз -30 холодную окрошку точишь.
:lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
В мороз -30 холодную окрошку точишь.

Я же не дебил, на улице жрать))) дома +24 зимой, это даже теплее чем летом с кондером, так какие проблемы? :lol:
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12702
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.05.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дык мы и окрошку круглый год едим )) ну вот нам на хочется, пофиг на стереотипы)

Я в столовке в Емшане зимой в меню увидел окрошку. Попросил. Мне пальцем у виска покрутили - какая окрошка - зима же. Они тупо меню не меняют, оказывается. Было бы время - можно было бы предъявить за публичную оферту.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19222
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
В мороз -30 холодную окрошку точишь.

Какой, -30? У нас снег то быд 1 раз,
за всю зиму. И тот утром растаял.
Так что могу, круглый год... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8317
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так что могу,


Традиционное блюдо на Рождество.
Окрошка.
В странах загнивпющего капитализма.
Будем знать.
У нас зимой холодец едят.

[Исправлено: alex_60, 19.05.2020 - 21:57]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мне пальцем у виска покрутили - какая окрошка - зима же.

Да у них тупо ингредиентов нет, отсюда и традиция. А у нас есть, вот мы и ломаем стереотипы ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У нас зимой холодец едят.

А я и летом не откажусь от холодца вкусного))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5022
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А я и летом не откажусь от холодца вкусного))

От вкусного, может тоже не отказался бы. Но всё как то, то с хрящами то с жилами. Не ем.
Предпочитаю поэтому сальцо, с малосольными огурчиками :-P :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Правильно приготовленный холодец с качественных ингредиентов - очень хорош :-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Предпочитаю поэтому сальцо, с малосольными огурчиками

Сальцо без сопутствующего напитка летом слабо идет, имхо))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5022
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
летом слабо идет, имхо))

Я поправлю, если не против? В любое время года никак не идёт. ;-) 8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8317
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да у них тупо ингредиентов нет, отсюда и традиция. А у нас есть,


Ингридентов нет.
Всё есть, и зимой, и летом.
Привозное конечно.
Как вы далеки от сегодняшнего дня.
Тут, у нас.

[Исправлено: alex_60, 19.05.2020 - 23:34]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Всё есть, и зимой, и летом. Привозное конечно.

Ну значит либо не вкусное, либо втридорога. Есть еще причина не есть любимое блюдо когда захочется??))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8317
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.05.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Есть еще причина не есть любимо))


Причина именно в том, что традиционно
Окрошка, это весна,лето. Первые местные овощи. Жарко. Холодный суп.
Забей почему Окрошку едят летом а холодец зимой. Многих этот вопрос интересует.
Там и ответы будут.
Ну нет, если это чьё то любимое блюдо, то никто не против конечно.
Это дело лично каждого.

[Исправлено: alex_60, 19.05.2020 - 23:49]
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