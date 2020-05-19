Цитата: maxsaf:

Есть еще причина не есть любимо))



Причина именно в том, что традиционно

Окрошка, это весна,лето. Первые местные овощи. Жарко. Холодный суп.

Забей почему Окрошку едят летом а холодец зимой. Многих этот вопрос интересует.

Там и ответы будут.

Ну нет, если это чьё то любимое блюдо, то никто не против конечно.

Это дело лично каждого.



[Исправлено: alex_60, 19.05.2020 - 23:49]