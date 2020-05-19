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§ NG.kz
Для школьников 1-10 классов линейки 25 мая пройдут в онлайн-режиме
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.05.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 мая вместо обычных торжественных линеек для школьников 1-10 классов пройдут онлайн-меропрития, сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова. К мероприятию могут подключиться все желающие.
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§ electro
Re: Для школьников 1-10 классов линейки 25 мая пройдут в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.05.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Выпускники должны быть в школьной форме, в масках или респираторах и соблюдать дистанцию в два метра друг от друга Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38684?1589903547589903547

При чём здесь школьная форма, строго ОЗК, потом зафоткать не забудьте :lol:
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§ Козлов я
Для школьников 1-10 классов линейки 25 мая пройдут в онлайн-режиме
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.05.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
При чём здесь школьная форма, строго ОЗК, потом зафоткать не забудьте

И опять обрадую вас. Уже усе готово!
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§ electro
Для школьников 1-10 классов линейки 25 мая пройдут в онлайн-режиме
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.05.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Андрей Анатолич, зачёт! :lol:
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§ Козлов я
Для школьников 1-10 классов линейки 25 мая пройдут в онлайн-режиме
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.05.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Андрей Анатолич, зачёт!

Холодно, очень холодно. Всего четыре буковки нашлось,вместе с -ич.
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§ electro
Для школьников 1-10 классов линейки 25 мая пройдут в онлайн-режиме
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.05.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну прости, для меня Козлов, это прежде всего Что Где Когда 8-)
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